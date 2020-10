Kubrat Pulev l'a annoncé sur son site officiel ce lundi. Le Bulgare affrontera le boxeur britannique Anthony Joshua, qui tentera de défendre ses titres WBA, IBF et WBO des poids lourds le 12 décembre à Londres. La rencontre, qui devait initialement avoir lieu le 20 juin dans la capitale britannique, avait été reportée à cause de la pandémie de coronavirus. "La date et le lieu de l'évènement sont définitifs... Que le mailleur gagne!", a posté Kubrat Polev.