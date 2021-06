Le boxeur russe Alexander Povetkin a annoncé dimanche mettre fin à sa carrière, en expliquant sa décision par la nécessité de se faire soigner pour se rétablir après avoir été touché par le Covid-19. "Je ne suis plus jeune. J'ai décidé de mettre fin à ma carrière", a déclaré à la presse le sportif, cité par l'agence de presse officielle TASS. Alexander Povetkin, 41 ans, avait été hospitalisé en novembre 2020 après avoir contracté le Covid-19 et estime qu'il lui faut "du temps" pour "se faire soigner après le coronavirus".

"Je n'ai plus 20 ans", a-t-il déploré. Selon l'ancien champion du monde, le virus affecte ses entraînements et ses matchs de boxe : "je me sens comme si j'étais ivre" a déclaré le Russe. Fin mars, Povetkin a cédé à Gibraltar (Royaume-Uni) face au boxeur britannique Dillian Whyte qui s'est emparé du titre de champion intérimaire des poids lourds WBC. Champion olympique en 2004 et double champion du monde (2002 et 2004), Alexander Povetkin possède un bilan impressionnant de 36 victoires (dont 25 en knock-outs) pour trois défaites et un match nul dans sa carrière.

