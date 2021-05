Une ceinture intercontinentale WBA en jeu, pour vite gravir les échelons dans la hiérarchie des superwelters, le tout devant une foule record de 70.000 personnes. Souleymane Cissokho s'offre une chance unique de briller en mondovision face à Kieron Conway, samedi à Arlington (Texas). Le Français a passé 18 mois sans boxer, essentiellement en raison de la pandémie de Covid, jusqu'à son retour victorieux sur un ring, le 11 mars contre Daniel Echeverria par arrêt de l'arbitre au 6e round. Alors, "même si cet enchaînement peut sembler rapide", convient-il auprès de l'AFP, le boxeur de 29 ans ne veut plus perdre de temps pour se frayer un chemin vers les hauteurs de la catégorie des moins de 69 kg, dominée par l'Américain Jermell Charlo.

Invaincu en douze combats et autant de victoires, dont huit avant la limite, Cissokho va cette fois se mesurer à un adversaire plus jeune, âgé de 24 ans, mais aussi d'un autre calibre (16 victoires, dont 3 par KO, 1 nul, 1 défaite), qui nourrit les mêmes ambitions que lui. "Cette ceinture te classe dans le top 15 mondial. Une fois dans ce classement, le champion du monde qui veut défendre son titre a une dérogation pour prendre un boxeur dans ce top 15. Du coup ça peut aller très vite", expose le Français. "Conway c'est quelqu'un qui sait boxer, qui est technique et intelligent sur le ring, dur au mal", décrit-il, mettant également en avant le fait qu'"il est grand et musculeux pour la catégorie".

Souleymane Cissokho le 25 septembre 2019 à Nantes Crédit: Getty Images

L'affiche qui va opposer les deux boxeurs avant le choc de la soirée entre la star Mexicaine Canelo Alvarez et le Britannique Billy Joe Saunders, pour l'unification des titres chez les super-moyens, aurait initialement dû se produire à Londres en décembre dernier. Mais Cissokho fut empêché pour des raisons d'ordre administratif. Passée la frustration, c'est l'excitation qui gagne chacun d'eux à l'idée d'enfin en découdre au milieu de l'AT&T Stadium, antre des Dallas Cowboys (NFL), devant une affluence record pour un combat de boxe dans une enceinte couverte aux Etats-Unis. Ce qui constituera de fait le plus grand rassemblement pour un évènement sportif depuis l'apparition de la pandémie.

"C'est surréaliste, mais j'ai vraiment hâte d'être devant une foule aussi massive qui réagit à tes coups et t'encourage. J'ai fait mon chemin à la dure dans les petites salles où parfois on n'est même pas payé, alors me retrouver là c'est fou", a dit l'Anglais cette semaine. Cissokho a lui déjà connu les frissons des grandes salles, comme lorsqu'il a boxé au mythique Madison Square Garden de New York en septembre 2019, où l'Américain Andy Ruiz était devenu champion du monde des lourds à la surprise générale ce soir-là, en battant l'Anglais Anthony Joshua.

Ce sera grandiose mais il faut prendre du recul

"Je suis content de combattre devant autant de monde, ce sera grandiose mais il faut prendre du recul, je reste concentré sur mon adversaire", insiste cet adepte de la visualisation, technique mentale qui consiste à fermer les yeux et imaginer ce qui va se produire pendant le combat. Et s'il l'emporte, comment voit-il la suite, puisque son objectif est de devenir champion du monde ? "Pour ça, il faut aller chercher les ceintures, il faut boxer. Charlo, je sais qu'aujourd'hui je ne suis pas encore prêt à l'affronter, mais d'ici peu de temps ce ne sera pas un problème, assure-t-il. En France on regarde ces boxeurs avec de grands yeux. Ils sont très forts. Mais ils n'ont rien de plus que nous, sinon les moyens. 'Pugilistiquement' parlant, je n'ai rien à leur envier."

