Le championnat du monde d'unification des titres de la catégorie des lourds entre les Anglais Anthony Joshua, détenteur des ceintures WBA, IBF et WBO, et Tyson Fury qui possède la couronne WBC, devrait avoir lieu en Arabie saoudite début août, a assuré mardi le promoteur de Joshua, Eddie Hearn. "7 août, 14 août", a mentionné Hearn comme dates possibles au micro de Sky Sports pour ce combat 100% anglais très attendu. "Il n'y a pas de raisons que ça ne se concrétise pas cette semaine", a-t-il même avancé.

"C'est un secret très mal gardé que le combat aura lieu en Arabie saoudite, a-t-il ajouté. Ce sont les mêmes personnes avec qui nous avions fait affaire pour le combat contre Andy Ruiz Jr, cet évènement était très spectaculaire. Comme partenaires, ils ont aussi été fantastiques, donc nous sommes très confiants". Le 14 août semble la date la plus probable, dans la mesure où les Jeux olympiques d'été de Tokyo se terminent six jours avant.

Mi-mars, Hearn avait annoncé que les boxeurs et leurs équipes s'étaient mis d'accord pour une double confrontation entre "AJ" (24 victoires dont 22 par KO, 1 défaite) et le "Roi des Gitans" Fury, invaincu en 31 combats. Mais depuis, les négociations se sont éternisées. En décembre 2019, Joshua a récupéré ses ceintures WBA, IBF et WBO des lourds en battant aux points Andy Ruiz Jr lors d'un combat revanche, trois mois après les avoir perdues à New York.

