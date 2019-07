Cette fois, il ne devrait pas y avoir de match nul. Et les deux hommes devraient être dans leurs meilleures conditions pour disputer ce combat. Dontay Wilder, détenteur de la ceinture WBC des lourds, et Tyson Fury vont bien s'affronter le 22 février 2020 après s'être séparés le 1er décembre dernier sur un match nul au Staples Center a assuré Tyson Fury. "Le combat a été confirmé et signé à la date du 22 février", a déclaré le Britannique lors d'un évènement à l'Alhambra Theatre de Bradford (West Yorkshire).

"Cette fois, je vais l'assommer. Cette fois, je n'ai pas quitté les rings depuis trois ans, cette fois, je n'ai pas abusé de l'alcool", a-t-il poursuivi trois semaines après avoir battu facilement l'Allemand Tom Schwarz dès la deuxième reprise de son combat à Las Vegas.

En attendant, Deontay Wilder affrontera Luis Ortiz en septembre prochain (le combat pourrait avoir lieu le 28) dans le cadre d'une revanche. Si l'Américain avait difficilement battu le Cubain en mars 2018, le champion WBC des poids lourds reste sur une victoire expéditive par KO dès la première reprise contre Dominic Breazeale le 18 mai dernier à New York.