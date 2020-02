Eddie Hearn veut ce que tout le monde attend. Le promoteur d'Anthony Joshua, champion du monde des poids-lourds, a déclaré dimanche qu'il souhaitait un combat de réunification des titres 100% britannique entre son poulain et Tyson Fury, qui vient de détrôner l'Américain Deontay Wilder.

Fury s'est emparé dans la nuit de samedi à dimanche de la ceinture WBC par arrêt de l'arbitre au 7e round, à Las Vegas, 14 mois après un premier combat entre les deux hommes qui s'était soldé par un match nul. Âgé de 31 ans et invaincu avec 28 victoires, dont 21 avant la limite, et 1 nul en 29 combats, il a largement dominé son adversaire de 34 ans le laissant avec l'oreille gauche et la bouche qui saignaient.

Wilder, invaincu jusqu'alors en 44 matches, est passé au tapis dans les 3e, 5e et 7e round, avant que l'arbitre ne mette fin à son calvaire. Bien que le contrat prévoit un troisième match entre les deux boxeurs, Hearns a assuré sur son compte Twitter qu'il n'y avait "pas besoin de troisième (combat)" : "Passons directement (au combat de réunification) cet été !"

" Joshua n'a aucune peur de Fury "

"J'ai déjà parlé à AJ (Anthony Joshua, 30 ans et détenteur des ceintures WBA, IBF et WBO) et il veut que ce soit son prochain combat", a encore assuré le promoteur sur la radio TalkSport. "Il faut que ce combat se fasse. Nous n'aurons plus jamais l'occasion d'avoir deux britanniques dans un combat de réunification des titres de champions du monde des poids-lourds", a-t-il estimé.

"Je vous promets que je vais faire tout ce que je peux pour monter ce combat. Il doit avoir lieu !", a-t-il encore insisté. Malgré la démonstration éclatante du "Gipsy King" (le roi des Gitans), Joshua "n'a aucune peur de Tyson Fury", a conclu Hearns qui a estimé que "le combat doit avoir lieu en Grande-Bretagne", même si "tous les pays dans le monde voudront avoir ce combat".