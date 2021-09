Anthony Joshua n'est plus champion du monde des lourds. Le Britannique a perdu ses trois ceintures - WBA, WBO, IBF - devant son public du Tottenham Hotspur Stadium, à Londres, samedi soir, face à l'Ukrainien Oleksandr Usyk sur décision unanime des juges.

Trente-et-un ans après la prouesse réussie par Evander Holyfield (1986, 1990), Usyk a lui aussi doublé titre de champion du monde des lourds-légers et champion du monde des poids lourds (1996 et 2021). A 34 ans, Usyk a réussi cet exploit à son troisième combat dans la catégorie reine, ce qui est mieux que l'Américain, parvenu à décrocher son sacre à son septième combat.

Usyk a glacé le Tottenham Stadium

A quinze jours des retrouvailles entre Deontay Wilder et Tyson Fury, qui se joueront la dernière ceinture chez les lourds (WBC), le natif de Simferopol a frappé un grand coup. Devant les yeux de Vitali Klitschko, qui n'a pas manqué de le féliciter depuis le bord du ring, Usyk est devenu le troisième ukrainien à devenir champion du monde des lourds après Vitali et Wladimir Klitschko.

La défaite de Joshua a été plus que logique. Dominé lors des deux extrémités du combat, le Britannique a passé son temps à essayer de se remettre dedans. Mais il n'a jamais été meilleur que son adversaire. On a pensé la machine lancée à partir du 7e round, mais à partir du 10e, Usyk s'est remis en marche. Et ça a fait très mal. Très marqué, avec un oeil éclaté, Joshua a même terminé le combat proche du K.-O. Celui-ci a même été arrêté à huit secondes du gong, évitant à Joshua, dans les cordes, de très mal finir.

Jamais battu chez lui au Royaume-Uni, Joshua a subi sa deuxième défaite chez les professionnels après celle subie face à Andy Ruiz au Madison Square Garden de New York, le 1er juin 2019. Joshua avait ensuite pris sa revanche en décembre 2019 et récupéré ses trois ceintures. Celles-ci sont désormais la propriété d'Usyk, qui a promis qu'on n'avait pas encore vu sa "meilleure" version.

