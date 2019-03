Décès à 62 ans de la légende panaméenne Eusebio Pedroza

"La WBA présente ses condoléances les plus sincères à la famille et aux proches du légendaire Eusebio Pedroza qui fut un digne champion du monde et, avant tout, un être humain exceptionnel", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Pedroza a été champion WBA des poids plumes de 1978 à 1985 et a remis en jeu ce titre à 19 reprises, avant de s'incliner face à l'Irlandais Barry McGuigan en juin 1985 à Londres. Il a fini sa carrière professionnelle en 1992 avec 41 victoires, dont 25 avant la limite, six défaites, un nul et un combat sans décision.