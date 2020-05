Estelle Mossely et Tony Yoka annoncent la naissance de leur deuxième enfant

Après Ali, Estelle Mossely a donné naissance à Magomed Yoka ont annoncé la boxeuse et son ancien compagnon, Tony Yoka. Leur deuxième enfant est né jeudi.

Les boxeurs Estelle Mossely et Tony Yoka, sacrés tous les deux champions olympiques en 2016 à Rio, ont annoncé samedi sur les réseaux sociaux la naissance de leur deuxième enfant, Magomed, né le 7 mai. "Notre bébé est né. Le 7 mai 2020, à nouveau une date gravée! 3kilos800 pas de record battu lol mais je voulais un petit bébé voilà je l'ai eu haha. Mon petit Magomed!! Félicitations à nous @TonyYoka #love", a tweeté Estelle Mossely, première Française championne olympique de boxe (-60 kg).

"Notre deuxième fils Magomed Yoka est né jeudi 7 mai 2020. Merci à @EstelleMossely et félicitations encore une fois un accouchement comme une championne. Merci à tous pour vos messages et profitez de vos familles. Al Hamdulilah", a écrit sur Twitter Tony Yoka, premier Français à décrocher l'or aux JO dans la catégorie reine des poids lourds (+91 kg). Ali Yoka, premier fils du "couple en or" de Rio-2016, est né en août 2017.

