C'est le combat que tout le monde attend. Champion du monde des poids lourds WBC, Tyson Fury est de retour au pays pour la défense de son titre. Et qui de mieux que son plus grand adversaire Dillian Whyte pour cet affrontement de gala.

A quelle heure et quel jour se disputera le combat Fury vs. Whyte ?

Le combat entre Tyson Fury et Dillian Whyte aura lieu le samedi 23 avril et devrait débuter aux alentours de 23h (heure française).

Si le duel entre les deux Britanniques sera le rendez-vous important, d'autres rencontres précéderont l'affiche parmi lesquelles Lowe vs. Ball, T. Fury vs. Bocianski, Cacace vs. Romero, Adeleye vs. Healey, itauma vs. Ciach et Batney-Smith vs. Faure.

Sur quelle chaîne regarder le combat Fury vs. Whyte ?

A l'heure actuelle, aucune chaîne en France n'a encore annoncé diffuser le sommet entre Fury et Whyte. Habitués à diffuser ce genre d'événements, Canal+ et RMC Sport pourraient obtenir les droits à quelques heures du combat.

Ou se déroulera le combat Fury vs. Whyte ?

Quoi de mieux que la plus grande arène du Royaume pour un tel affrontement ? Le combat événement entre Fury et Whyte se déroulera à Wembley, à Londres. Près de 90 000 spectateurs sont attendus dans l'enceinte londonienne.

