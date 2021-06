Inoue conserve son titre. Après une première reprise où les deux boxeurs se sont jaugés, le Japonais a placé un gros crochet du droit qui a envoyé son adversaire au tapis dans la suivante. Et l'assaut a pu commencer, mais de façon clinique, méthodique, précise, le Japonais ciblant le flanc droit et le foie de Dasmarinas, qui a grimacé de douleur plusieurs fois.

Au troisième round, Inoue a fini proprement le travail, face au gaucher philippin de 29 ans, impuissant face à la vitesse et à la puissance du champion. Un ultime crochet au foie l'a fait plier en deux au tapis et l'arbitre a décidé d'arrêter les frais. "Je me prépare à les mettre KO, que ce soit avec un coup à la tête ou un coup au corps. Je suis venu bien préparé et obtenir une victoire avant la limite est une bonne chose pour moi", a commenté Inoue.

Boxe Le Russe Povetkin annonce la fin de sa carrière 13/06/2021 À 17:30

Intouchable, il a encore confirmé qu'il était un des meilleurs boxeurs du monde dans les "petites catégories" avec cette 21e victoire, dont 18 avant la limite, en autant de combats. A présent que le Philippin Nonito Donaire a récupéré la ceinture WBC des coqs en battant le Français Nordine Oubaali le mois dernier, une alléchante réunification des titres est envisageable. D'autant que cela constituerait une revanche: en 2019, Inoue s'était imposé par décision unanime dans ce qui fut le combat de l'année.

Tokyo 2020 Hamadouche qualifiée pour les JO de Tokyo 07/06/2021 À 17:46