"Je suis dans la meilleure forme de toute ma vie" : Le retour de Tyson se précise sérieusement

BOXE - Alors qu'il poste de nombreuses vidéos de son entraînement intensif depuis plusieurs semaines, Mike Tyson a affirmé au rappeur Lil Wayne dans le "Young Money Radio Show" qu'il était proche de remonter sur le ring. Il s'agira d'un match caritatif pour lequel "le contrat sera signé dans la semaine".

Quinze ans qu'il n'a pas boxé sur un ring aux yeux de tous. A 53 printemps, Mike Tyson n'a jamais été aussi proche de son retour. C'est ce qu'il a expliqué à Lil Wayne, rappeur et présentateur du "Young Money Radio Show". "Je suis dans la meilleure forme de toute ma vie, a assuré le New Yorkais. Dieu a été miséricordieux avec moi. Je vais continuer comme ça, je me sens bien. Je suis à 104 kilos maintenant."

Si Tyson revient sur le ring c'est qu'il veut aider "les sans-abri et ceux qui sont accros". "Je me prépare à aider ceux qui ont eu moins de chance que moi. Je vais le faire, ce combat caritatif", a assuré le boxeur qui promet qu'il ne se fera pas d'argent sur ce combat. Les retombées économiques devraient être énormes. Même quinze ans après son dernier combat, dix-sept après son ultime victoire, Tyson reste un personnage à part. Ceci peut d'ailleurs expliquer pourquoi les adversaires se pressent pour l'affronter.

"Nous avons l'embarras du choix. Il y a tellement de monde qui veut disputer ce match. Nous sommes en contact avec tous ces gens. Tu n'en reviendras pas quand on les rendra public", s'est-il enflammé auprès Lil Wayne. Un match face à Evander Holyfield, son bourreau en 96 et 97 pour le titre WBA avait été évoqué mais Tyson n'affrontera pas forcément le boxeur de l'Alabama. "Le contrat devrait être signé dans la semaine", a conclu "Iron Mike". Nous devrions donc avoir rapidement une affiche et une date pour ce combat très attendu.

