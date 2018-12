"Je suis prêt à le refaire" : Wilder veut donner à Fury sa revanche

Deontay Wilder a déjà hâte de retrouver Tyson Fury, qu'il a battu samedi. "Je suis prêt à le refaire", a dit l'Américain de 33 ans lors d'une conférence de presse téléphonique. "Mon objectif principal est Tyson Fury. J'ai hâte de lui donner sa revanche aussi vite que possible". Fury (30 ans) avait avancé lundi que Wilder allait chercher à esquiver une revanche : "J'ai la drôle d'impression qu'il va enfiler ses baskets et rester à bonne distance de moi à tout prix".

" Je n'ai même pas pensé à Joshua "

Wilder, qui s'était montré enthousiaste samedi à l'idée de combattre le Britannique Anthony Joshua, champion IBF, WBA et WBO des lourds, en vue d'une réunification, a changé de pied mardi. "Je n'ai même pas pensé à Joshua", a-t-il affirmé, tout en insistant à propos de Fury : "Je ne veux pas d'autres combats avant lui". Samedi au Staples Center de "LA", Wilder avait arraché le nul et ainsi conservé son titre de champion WBC des poids lourds, notamment en envoyant au tapis son adversaire lors de la 12e et dernière reprise.

Fury, de retour en 2018 sur les rings après avoir sombré dans la dépression et avoir été miné par des addictions, dominait jusque-là les pointages. Un juge-arbitre a donné la victoire à Wilder (115-111), un deuxième a estimé que Fury devait s'imposer (115-110), et le troisième n'a pas pu les départager (113-113) Ils étaient tous deux invaincus avant ce combat très attendu, avec 40 victoires pour Wilder et 27 pour Fury.