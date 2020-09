Un grand nom de la boxe s'en est allé. Jean-Baptiste Mendy, ex-champion du monde des légers, est décédé ce lundi soir, des suites d'un cancer du pancréas dans un hôpital parisien, à l'âge de 57 ans. " Cela a été très rapide. Il a appris sa maladie fin juin-début juillet et cela a été l'escalade ", a précisé Ellyson Mendy, le fils du boxeur français, ce mardi au quotidien L'Equipe . Que ce soit à l'échelle française, européenne ou mondiale, Jean-Baptiste Mendy a su s'illustrer tout au long de sa carrière conclue en 2000.

Nato : "Asloum aurait tout à gagner à me suivre"

Champion de France des légers en 1991 en dominant son adversaire dès le premier round, le boxeur tricolore s'est emparé de la couronne européenne en battant l'Italien Antonio Renzo un an plus tard. Puis Jean-Baptiste Mendy, star des combats tout au long des années 90, est devenu champion du monde. En 1996 d'abord, après avoir pris le dessus sur l'Américain Lamar Murphy à Paris pour s'adjuger le titre WBC. Puis le Français a réédité cette performance deux ans plus tard en remportant le titre WBA des poids légers face à Orzubek Nazarov. Mais l'année suivante, Jean-Baptiste Mendy l'a perdu, à la suite d'un KO technique lors du sixième round, face à son compatriote Julien Lorcy.