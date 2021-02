Jean Josselin, champion d'Europe de boxe en 1966 et 1969, est décédé dimanche à l'hôpital de Gray (Haute-Saône) à l'âge de 81 ans, a appris lundi l' AFP auprès de sa famille. Jean Josselin avait récemment contracté la maladie d'Alzheimer et une infection aux poumons. " Il est parti très rapidement. En l'espace de deux jours, son état de santé s'est énormément dégradé , a déclaré à l' AFP son fils Christophe Josselin. Il était serein, il s'est éteint en douceur ".

Natif de Besançon, champion de France en 1965, Jean Josselin avait disputé 117 combats chez les amateurs (114 victoires) et 89 chez les professionnels (66 victoires dont 41 par KO, 16 défaites et 7 nuls). Il avait échoué dans sa quête du titre mondial face au Texan Curtis Cokes le 28 novembre 1966 au Memorial Auditorium de Dallas. " Jean Josselin faisait partie des grands hommes du noble art , a commenté la Fédération française de boxe dans un communiqué publié sur son site internet. Une étoile s'est éteinte ".

Dans sa ville, il s'était également investi dans le club de boxe, qui a ouvert la voie à d'autres boxeurs de renom. "C'est lui qui m'a donné envie de devenir champion", a déclaré à l'AFP Morrade Hakkar, lui-même champion de France des poids moyens à deux reprises et champion d'Europe en 2002 et 2005. La salle du Local Boxe Club de Besançon avait été rebaptisée "Salle Jean Josselin" en 2017, selon le quotidien L'Est Républicain.