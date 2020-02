En crise, l'AIBA organisera de nouveau la Coupe du monde en octobre en Russie

La Fédération internationale de boxe (AIBA) ne lâche pas. En pleine tempête, cette dernière a décidé de relancer la Coupe du monde, qui se déroulera en octobre à Nijni Novgorod (Russie). La dernière édition de cette compétition par équipe avait eu lieu à Moscou en 2008 et avait été remportée par Cuba. Le tournoi, qui aura pour slogan "Boxer pour la paix", sera organisé à Nijni Novgorod pour coïncider "avec le 75e anniversaire de la victoire" des alliés lors de la seconde guerre mondiale, a indiqué vendredi l'AIBA dans un communiqué.

Ce tournoi par équipe ouvert "aux meilleures équipes nationales du monde" rend la boxe "plus attractive pour les spectateurs et les sponsors", assure la fédération. Cette annonce intervient alors que l'Agence mondiale antidopage a prononcé en décembre l'exclusion de la Russie des Jeux olympiques de Tokyo-2020 et des compétitions internationales pour 4 ans, ce qui interdit également à la Russie d'organiser certaines compétitions internationales sur son sol. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) doit encore se prononcer sur cette exclusion.

Suspension confirmée

L'AIBA a quant à elle vu sa suspension confirmée par le Comité international olympique (CIO) en juin dernier, en raison notamment de graves et récurrents problèmes financiers et de gouvernance. La fédération internationale est de ce fait privée de l'organisation du tournoi de boxe aux Jeux olympiques de Tokyo l'été prochain et de celle des tournois qualificatifs, qui revient à un groupe de travail constitué par le CIO.

Dans le même temps, le Russe Umar Kremlev, secrétaire général de la Fédération russe de boxe et membre du Comité exéutif de l'AIBA, a pris un rôle prépondérant dans la gestion de l'instance mondiale dont le Marocain Mohamed Moustahsane occupe la présidence par intérim. Après avoir proposé sans succès de régler intégralement la dette de l'AIBA (16 M USD), M. Kremlev a notamment obtenu l'organisation des Mondiaux de boxe en septembre dernier en Russie, à Ekaterinbourg.

Selon des sources concordantes, M. Kremlev a l'ambition de prendre la présidence de l'AIBA. Un congrès extraordianaire de l'instance est programmé le 20 mars à Budapest.