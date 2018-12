Stevenson toujours dans un état critique

Le boxeur canadien Adonis Stevenson a subi "un traumatisme cranio-cérébral grave" et demeure dans un état de santé "critique", a indiqué mercredi l'hôpital de Québec où il est traité en soins intensifs depuis la perte samedi de son titre WBC des mi-lourds face à l'Ukrainien Oleksandr Gvozdyk. Après avoir subi une intervention chirurgicale dans la nuit de samedi à dimanche, le boxeur de 41 ans est depuis hospitalisé à l'unité des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus du CHU de Québec-Université Laval.

"Bien que critique, sa situation demeure toujours stable dans les circonstances", a déclaré le Dr Alexis Turgeon, médecin spécialiste en soins intensifs. "Son état nécessite une assistance respiratoire mécanique, une sédation profonde et un monitoring neurologique spécialisé", a dit le médecin. Le pronostic vital n'est pas engagé "mais il est fort possible qu'il y ait des séquelles", a-t-il précisé en conférence de presse. "On en a vu des cas comme celui-ci, mais chaque situation est unique", a-t-il souligné. Le boxeur d'origine haïtienne et père de cinq enfants avait remis en jeu samedi pour la dixième fois son titre conquis en juin 2013 face à l'Américain Chad Dawson. Il a été dominé presque de bout en bout par Gvozdyk, et leur duel a été arrêté par l'arbitre à la 11e des 12 reprises.