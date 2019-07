Voilà 386 jours qu'il tournait comme un lion en cage. Après un an de suspension pour trois "no show" à des contrôles antidopage inopinés, le retour du poids lourd français ne s'annonçait pas de tout repos face à Alexander Dimitrenko. Mias l'expérimenté Allemand (37 ans, 41 succès en 47 combats dont 26 avant la limite, 6 défaites) n'a pas pesé bien lourd ce samedi à Antibes. Il n'a fallu que trois rounds à Yoka pour envoyer Dimitrenko au tapis d'un uppercut et sortir vainqueur du duel par arrêt de l'arbitre. Le champion olympique 2016 reste ainsi invaincu en six combats chez les professionnels.

Après un round d'observation, Yoka s'est davantage engagé lors du deuxième et il a fini par accélérer à la troisième reprise. Le Français a envoyé une droite puis un uppercut et Dimitrenko a d'abord posé un genou à terre. Après avoir été compté, l'Allemand est reparti mais n'avait pas retrouvé tous ses esprits. Yoka ne lui a pas laissé le temps de trouver son second souffle et Dimitrenko a chuté sur les cordes. L'intervention de l'arbitre a mis fin au combat.

"Je suis de retour"

"Ouf", a d'abord soufflé le champion olympique au micro de Canal Plus. "Depuis plus d'un an, j'attendais ça. Je suis passé par tant d'émotions.J'ai encore plus d'envie, le ring m'a manqué. Je suis prêt pour n'importe quoi. La conquête est parti de plus belle."

Tony Yoka, vainqueur face à DimitrenkoGetty Images

