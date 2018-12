Tricot, "Ninja Boy", "pilote Uber" : voici Nasukawa, le prodige japonais qui va défier Mayweather

Il n'a que 20 ans, est quasi-inconnu en dehors du Japon mais va affronter l'un des plus grands noms de la boxe : le kickboxeur Tenshin Nasukawa, surnommé "Ninja Boy", souhaite marquer l'histoire en battant Floyd Mayweather, lundi à Saitama, au nord de Tokyo.

Avant l'annonce de son combat contre Mayweather, le jeune gaucher à la crête blonde et au visage de poupon n'était considéré "que" comme un prodige au crochet gauche "éclair". Depuis ses débuts professionnels, à l'âge de 16 ans, il s'est construit un palmarès impressionnant : avant même sa majorité, Nasukawa affichait déjà plus de 105 combats au compteur, avec 99 victoires, 5 défaites et un match nul. Les promoteurs de l'organisation Rizin, qui ont recruté le jeune prodige, ont d'ailleurs déclaré que Nasukawa était "devenu l'un des combattants les plus populaires du Japon et peut-être le meilleur espoir des sports de combat jamais vu dans le pays".

Mais ni son palmarès ni ses supporters ne pourront aider "Ninja Boy" face au "Pretty Boy", invaincu en plus de 18 ans de carrière professionnelle (50 combats et autant de victoires). Avant même que les détails sur les règles du combat soient annoncés, notamment sur l'autorisation ou non des coups de pied de kickboxing finalement interdits, Nasukawa affirmait avoir "un coup de poing que les boxeurs n'ont pas". "Je me fiche de savoir quelles sont les règles. Je veux être l'homme qui change l'histoire. Je vais le faire avec ces poings, avec un coup de poing - il suffit de regarder", a déclaré Nasukawa, déjà showman.

Un "talent incroyable"... largement raillé

Même Mayweather a reconnu que Nasukawa avait "un talent incroyable", louant son physique assez souple. "Il est rapide, il est fort. Je suis plus vieux maintenant et, en ce qui concerne l'expérience, je l'ai de mon côté. Il a la jeunesse de son côté et il va susciter beaucoup d'enthousiasme", a déclaré l'Américain de 41 ans, qui a remporté les titres mondiaux dans cinq catégories de poids différentes. "Notre catégorie de poids est différente, mais cela ne signifie rien pour moi", a assuré Nasukawa, qui pèse habituellement moins de 60 kg alors que la limite sera de 67,7 kg.

En dehors de la boxe, Nasukawa est un fan de tricot et de couture et adore s'adonner aux bains japonais traditionnels, appelés "sento". Par ailleurs, en dépit de son jeune âge, il a publié l'année dernière une biographie intitulée Kakusei, qui signifie "éveil".

L'annonce du combat début novembre avait suscité des commentaires railleurs sur les réseaux sociaux. Selon le site américain TMZ Sports, le rappeur 50 Cent aurait déclaré que Nasukawa ressemblait à un "pilote Uber". Et dans une tirade grossière sur son compte Instagram, le combattant irlandais de MMA Conor McGregor, qui a perdu face à Mayweather lors du dernier combat de l'Américain en août 2017, avait lancé : "Qui est ce petit con à côté de toi ?"