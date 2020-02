C'est une sensation. Mais surtout une consécration. Tyson Fury a régné sur le ring face à Deontay Wilder, invaincu jusque-là mais totalement impuissant face aux coups du Britannique. Le "Gypsy King" a dominé l'Américain de bout en bout du combat samedi soir à Las Vegas pour finalement s'imposer logiquement par arrêt de l'arbitre, à la 7e reprise. Fury, qui redevient champion du monde un peu plus de quatre ans après avoir ravi les ceintures WBA, WBO, IBF à l'Ukrainien Wladimir Klitschko, a envoyé au tapis son adversaire à la 3e reprise, avant de lui asséner plusieurs fois des coups, jusqu'à ce que l'arbitre n'arrête le calvaire de Wilder, épuisé.

Avec quasiment le même enchaînement à chaque fois, direct du gauche, jab du droit en plein visage, il a d'abord envoyé au tapis son adversaire à la 3e reprise, avant de lui asséner plusieurs fois les mêmes coups aux 5e et 7e reprises, moment auquel l'arbitre a stoppé le calvaire de l'Américain, épuisé. Wilder, qui n'a jamais existé dans ce combat parti très fort, comme chacun l'avait promis, a contesté la décision arbitrale, avant d'être ramené à la raison par son camp. C'est un miracle pourtant qu'il n'ait pas fini KO.

Wilder, la désillusion

Fury, qui demeure à 31 ans invaincu chez les professionnels en 29 combats (28 victoires dont 21 avant la limite, 1 nul), inflige donc sa toute première défaite à Wilder en 44 combats (42 victoires, dont 41 avant la limite, 1 nul). Le "Gypsy King" (roi gitan), soutenu par une énorme colonie britannique dans l'enceinte de 17.000 places, avait confessé avant ce "rematch" son "erreur" de ne pas avoir réussi à finir le travail quand il avait dominé leur premier affrontement épique, avant d'être envoyé au tapis aux 9e et 12e rounds et de se relever à chaque fois. Cette fois, il a magnifiquement corrigé le tir.

Pour Wilder, 34 ans, la désillusion est immense. "The Bronze Bomber" (le bombardier de bronze) qui espérait dépasser Mohamed Ali au nombre de défenses de titre victorieuse (10), n'a jamais pu placer sa terrible droite qui avait notamment foudroyé le Cubain Luis Ortiz, lors de leur revanche il y a trois mois après un autre premier combat mémorable. Si un troisième combat, après ce "rematch" tant attendu et qui a tenu ses promesses bien que dans un seul sens, est envisageable, tous les amateurs de boxe espèrent à présent que le prochain défi de Fury sera d'affronter son compatriote Anthony Joshua, champion IBF, WBA et WBO, pour une réunification des titres chez les lourds.