Les Français Maxime Beaumont, Guillaume Burger, Quilian Koch et Guillaume Le Floch, ont obtenu la médaille de bronze du kayak en ligne K4 (500 m), course remportée par les champions olympiques et du monde allemands, samedi à Munich. Le quatuor tricolore, constitué notamment de Maxime Beaumont vice-champion olympique en solo à Rio (K1 200m), a manqué pour 25/1000 l'argent, chipé par l'équipage slovaque médaillé de bronze au Japon.

Il s'agit de la première médaille française dans un bateau de quatre places depuis douze ans dans un grand championnat. Quand Arnaud Hybois, Étienne Hubert, Sébastien Jouve et Philippe Colin avaient décroché l'or aux Mondiaux-2010 sur 1.000 m, alors la distance olympique (désormais de 500 m). Aux derniers Mondiaux en début de mois à Halifax (Canada), les Bleus s'étaient classés sixièmes de la finale remportée par un équipage espagnol absent en Bavière. Prétendant à une médaille en C1, Adrien Bart a pris la cinquième place de sa finale.

