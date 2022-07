Le kayakiste Boris Neveu (36 ans) a décroché la médaille de bronze aux Championnats du monde de slalom, alors que Camille Prigent (24 ans) a échoué au pied du podium à la quatrième place, samedi à Augsbourg.

Boris Neveu, champion du monde en K1 en 2014 et en 2021, a été devancé par le Tchèque Vit Printds, sacré champion du monde et l'Italien Giovanni De Gennaro, vice-champion du monde. Il s'agit de la quatrième médaille mondiale individuelle (or en 2014 et 2021, argent en 2009 et bronze en 2022) pour le kayakiste de Pau licencié à Bagnères de Bigorre, qui avait fait l'impasse sur les Championnats d'Europe quelques semaines plus tôt.

Chez les femmes, Camille Prigent a manqué de peu une première médaille mondiale en kayak, prenant la 4e place de la finale, derrière l'Allemande Ricarda Funk, championne olympique à Tokyo et championne du monde en titre, l'Australienne Jessica Fox médaillée de bronze à Tokyo en kayak et en or en canoë, et une autre Allemande, Elena Lilik.

Les finales de canoë, avec côté français six engagés dont Denis Gargaud chez les hommes et Marjorie Delassus chez les femmes, se dérouleront dimanche, tout comme le canoë extrême, qui fera son entrée au programme olympique à Paris dans deux ans.

