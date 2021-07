Grosse déception pour Martin Thomas. Le Français de 31 ans avait fait naître des espoirs de médaille en remportant la demi-finale du slalom plus tôt dans la journée. Mais il a raté sa finale, où les compteurs sont remis à zéro, avec 104,98 points (zéro pénalité). Soit à plus de six secondes du Slovène Benjamin Savsek, sacré champion olympique. Il pourra nourrir des regrets : rééditer sa performance de la demi-finale (100,65 pts), réussie sur le même parcours, lui aurait offert une médaille d'argent, finalement décrochée par le Tchèque Lukas Rohan (101,96, 2 sec de pénalité) devant l'Allemand Sideris Tasiadis (103,70 pts, zéro pénalité).

La France n'a donc pas décroché un cinquième titre olympique en six éditions dans cette discipline qui avait consacré Denis Gargaud en 2016 et Tony Estanguet (2000, 2004 et 2012), présent à Tokyo pour remettre les médailles.Après un titre mondial en 2017 et deux titres européens en 2019 et 2020, Benjamin Savsek a décroché à 34 ans sa première médaille olympique (8e à Londres, 6e à Rio).

