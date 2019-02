Combiné nordique : Intouchable, Jarl Magnus Riiber remporte son premier gros globe

Jour de première pour Jarl Magnus Riiber ! Le Norvégien a remporté ce dimanche le gros globe de combiné nordique à seulement 21 ans, à l'issue d'une saison exceptionnelle auréolée de 10 victoires en 17 courses. Il reste encore quatre épreuves à disputer mais avec 1258 points Riiber est mathématiquement à l'abri d'un retour de son premier poursuivant, l'Allemand Johannes Rydzek (761 points).

Avant cette saison Riiber n'avait gagné qu'une seule course sur le circuit Coupe du monde et terminé 7e du classement général l'année dernière. Dimanche, le Norvégien s'est imposé de justesse devant le Finlandais Ilkka Herola et l'Allemand Fabian Riessle, et s'annonce comme le grand favori des Championnats du monde de Seefeld (Autriche) du 19 février au 3 mars.

Les Français, en crise de résultats cet hiver et qui viennent de changer d'entraîneur, ont fait l'impasse sur l'étape allemande pour se préparer pour les Mondiaux.