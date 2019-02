Mondiaux Seefeld 2019 : Sixième titre de champion du monde pour Eric Frenzel, Gérard 8e

Devant un public très nombreux, le combiné allemand Eric Frenzel, a décroché un sixième titre de champion du monde de combiné nordique grand tremplin. L'Allemand de 30 ans a devancé le Norvégien Jan Schmid (+4"3) et l'Autrichien Franz-Josef Rehrl (+8"7).

Vainqueur de l'épreuve de saut, le triple champion olympique et quintuple vainqueur de la Coupe du Monde, a attendu les derniers hectomètres pour produire son effort et se débarrasser de Jan Schmid, Franz-Josef Rehrl et Mario Seidl.

Parti en neuvième position pour les 10km de ski de fond, à 58 secondes de Frenzel, le Vosgien Antoine Gérard, 27ème au classement de la Coupe du monde, est parvenu à rester dans le groupe principal avant de décliner en fin de course et de terminer à la huitième place.