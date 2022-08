La pistarde italienne Letizia Paternoster souffre d'un traumatisme crânien avec commotion et d'une fracture de la clavicule après sa chute samedi lors de la course à élimination des Championnats d'Europe à Munich, a indiqué dans la nuit la Fédération italienne de cyclisme (FIC). "La jeune femme est toujours restée consciente, elle l'est encore mais ne se souvient de rien de ce qui s'est passé, ce qui est normal dans ce cas. Elle est gardée en observation à l'hôpital pour cette nuit", a précisé le médecin de la FIC, Antonio Angelucci, dans un communiqué.

Letizia Paternoster, 23 ans, a été évacuée samedi en civière du vélodrome éphémère de Munich après avoir été secourue environ un quart d'heure en bord de piste tandis que la course a été interrompue. Des pare-soleil ont été installés en bord de piste pour protéger des regards la cycliste italienne le temps des soins et de son évacuation après une chute collective à environ 50km/h ayant causé deux autres abandons.

Une piste courte propice aux chutes

La double championne olympique de vitesse (individuelle en 2016 et par équipes en 2012), l'Allemande Kristina Vogel, avait redouté des lourdes chutes sur cette piste de 200 mètres, contre environ 250 mètres habituellement, notamment dans les disciplines comme le keirin où les cyclistes sont au coude à coude à des vitesses de 80 km/h.

Le Néerlandais Harrie Lavreysen, roi du sprint, a lui déclaré faire l'impasse aux Championnats d'Europe sur la vitesse individuelle, dont il est champion olympique et du monde, en raison d'un "risque de chute accru", a-t-il expliqué à la chaîne de télévision néerlandaise NOS.

