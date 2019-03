Cyclisme sur piste : A 26 ans, Skinner annonce sa retraite

A 26 ans, Skinner met d'ores et déjà un terme à sa carrière. Presque trois ans après avoir connu le sommet de sa carrière avec l'or olympique lors des Jeux Olympiques de Rio 2016 en vitesse par équipes, le Britannique a préféré dire "stop" pour des raisons de santé.

"Je relève de nouveaux défis", a déclaré Skinner, qui avait également décroché à la surprise générale la médaille d'argent de la vitesse individuelle à Rio.

Presque un an d'absence

"Je souhaite miser sur les compétences acquises en tant que compétiteur et aller encore plus loin", a ajouté l'Ecossais en évoquant les domaines "de la réforme de la gouvernance du sport attendue depuis longtemps, des droits des LGBT" et la pratique du vélo pour tous.

La dernière compétition de Skinner date des Jeux du Commonwealth en avril dernier (3e du kilomètre).

Le pistard a expliqué ensuite avoir dû s'arrêter à cause d'une "détérioration" de son état de santé. "Je suis heureux de pouvoir dire que j'ai presque complètement récupéré", a précisé Skinner.

S'il n'est jamais monté sur le podium des Mondiaux, le cycliste de Glasgow a connu son heure de gloire à Rio où il a occupé le poste de finisseur dans le trio victorieux de la vitesse par équipes, derrière Philip Hindes et Jason Kenny. Deuxième temps des qualifications de la vitesse individuelle, il s'est ensuite incliné seulement en finale face à Jason Kenny.