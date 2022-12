Cyclisme sur piste

UCI TCL - Londres - Mathilde Gros tombe sur un os, Richardson et Lavreysen font encore le show : le résumé de vendredi

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE LONDRES – Deuxième de la vitesse et sixième du keirin, Mathilde Gros n'a pas gagné vendredi à Londres. Mais elle garde la tête du classement général du sprint pour neuf points. Chez les hommes, Matthew Richardson et Harrie Lavreysen se sont partagés les victoires sur le keirin et la vitesse. Le résumé de la 1re soirée londonienne avant la dernière manche samedi.

00:03:00, il y a une heure