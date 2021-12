20h31 : Lavreysen passe, Helal saute !

Hugo Barrette a foutu le bazar en attaquant à deux tours de l'arrivée. L'audace du Canadien n'a pas payé (3e). Harrie Lavreysen remporte cette 1re série devant le Polonais Rudyk. Le leader du général se qualifie donc pour la finale. Un grand soulagement pour le Néerlandais, qui avait beaucoup à perdre sur cette série du keirin. En revanche, ça ne passe pas pour Rayan Helal, 4e et donc éliminé.

20h28 : Keirin messieurs - Séries

Rayan Helal fait partie de la 1re série. Tout comme Harrie Lavreysen. Ils sont six. Les deux premiers se qualifieront pour la finale.

Le Français Rayan Helal observe le Néerlandais Harrie Lavreysen, lors des Mondiaux à Roubaix : ils seront deux des têtes d'affiche de l'UCI Track Champions League - 23/10/2021 Crédit: Getty Images

20h26 : Hinze également qualifiée

L'Allemande n'a fait qu'une bouchée de la Russe Shmeleva. La voilà elle aussi qualifiée pour les demies du tournoi de vitesse.

20h21 : Facile comme Friedrich

Sato a bien tenté de surprendre l'Allemande. Mais cette dernière était beaucoup trop forte. Friedrich valide comme prévu son billet pour les demi-finales. Sa grande rivale Emma Hinze pourra-t-elle en faire autant ? On va suivre la leader du général dans la 6e et dernière série.

20h18 : Mitchell fait respecter son rang

Pas de souci pour la championne olympique en titre de la vitesse, qui se qualifie à son tour pour les demies.

Kelsey Mitchell Crédit: Eurosport

20h15 : Vitesse femmes - Séries

Pour 67 millièmes, la Lituanienne Simona Krupeckaite vient à bout de la Colombienne Martha Bayona Pineda. Plus que trois séries à suivre. La prochaine voit s'affronter la championne olympique Kelsey Mitchell avec la Russe Voinova et l'Italienne Miriam Vece.

20h12 : Qualification de Gros pour les demies de vitesse !

La Française a fait le sprint en tête et n'a jamais été dépassée par ses rivales. Du beau boulot. Elle sera comme hier présente en demies du tournoi de vitesse.

20h10 : Gros entre en lice

Eliminée hier en demi-finale, Mathilde Gros fait face à la Canadienne Lauriane Genest et la Japonaise Riyu Ohta.

En maîtrise, Mathilde Gros remporte sa série du keirin en Champions League Crédit: Getty Images

20h08 : Vitesse femmes - Séries

Favorite de sa série et vice-championne olympique de la discipline, Olena Starikova se qualifie facilement, devant Verdugo et Tyshchenko.

20h06 : Début de la soirée

On commence par les séries de la vitesse femmes.

20h03 : Le classement des endurants

La victoire devrait se jouer entre Sebastian Mora et Gavin Hoover, séparés de 5 points.

1. Sebastian Mora (ESP), 89 pts ; 2. Gavin Hoover (USA), 84 pts ; 3. Corbin Strong (NZL), 68 pts ; 4. Rhys Britton (GBR), 59 pts ; 5. Kelland O'Brien (AUS), 57 pts

20h02 : Le classement des endurantes

Il suffira à Katie Archibald de marquer six points dès la première épreuve de la soirée pour valider sa victoire finale.

1. Katie Archibald (GBR) 108 pts 2. Annette Edmondson (AUS) 73 pts 3. Kirsten Wild (HOL) 72 pts 4. Maggie Coles-Lyster (CAN) 70 pts 5. Anita Yvonne Stenberg (NOR) 66 pts 6. Olivija Baleisyte (LIT) 63 pts 7. Silvia Zanardi (ITA) 51 pts

20h01 : Le classement des sprinteuses

Hinze et Friedrich sont quasiment sur un pied d’égalité avant cette ultime manche. Il n’y a que deux points d’écart entre les Allemandes.

1. Emma Hinze (ALL) 95 pts ; 2. Lea Friedrich (ALL) 93 pts ; 3. Kelsey Mitchell (CAN) 68 pts ; 4. Martha Bayona (COL) 62 pts ; 5. Mathilde Gros (FRA) 57 pts

20h00 : Le classement des sprinteurs

Harrie Lavreysen n’a “que” 14 points d’avance sur Stefan Botticher. Soit l’écart entre une 1re et une 10e places.

1. Harrie Lavreysen (HOL) 110 pts ; 2. Stefan Botticher (ALL) 96 pts ; 3. Vasilijus Lendel (LIT) 64 pts ; 4. Nicholas Paul (TRI) 56 pts ; 5. Mikhail Yakovlev (RUS) 52 pts ; ... 8. Rayan Helal (FRA) 43 pts ; 11. Tom Derache (FRA) 36 pts

19h55 : Les enjeux de la dernière manche

Si Katie Archibarld est déjà (presque) assuré de remporter la victoire finale chez les endurantes, c'est loin d'être le cas ailleurs. Tour d'horizon des derniers enjeux dans chacune des catégories.

19h50 : C'est la der'

Il s'agit de la manche finale puisque la manche de Tel Aviv, programmée le samedi 11 décembre, a finalement été annulée à cause de la pandémie de coronavirus. On connaîtra donc dès ce soir les quatre premiers vainqueurs de la Ligue des Champions !

Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue pour suivre en direct la 4e manche de la Ligue des Champions sur piste. Elle se déroule ce samedi à Londres, à partir de 20h.

