Cyclisme sur piste

Majorque - Harrie Lavreysen encore et toujours : sa victoire lors de la finale du keirin en UCI TCL

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE 2022 - Revivez en vidéo la finale du keirin remportée par Harrie Lavreysen. Le Néerlandais, champion du monde de la spécialité, a dominé cette finale après avoir produit son effort dans le dernier tour. Matthew Richardson et Stefan Botticher ont fini 2e et 3e. Battu l'an dernier, le Batave a pris sa revanche. Suivez l'UCI TCL en direct et en intégralité sur Eurosport !

00:05:50, il y a 29 minutes