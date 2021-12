Cyclisme sur piste

UCI Track Champions League - Tom Derache frappe fort en éliminant Maximilian Levy et Nicholas Paul

UCI TCL - Quelle première course pour Tom Derache ! Le Français, qui était dans une série très relevée en compagnie de Nicholas Paul deuxième en Lituanie - et Maximilian Levy, a réussi à se qualifier pour les demi-finales de la vitesse individuelle à Londres. Il a maîtrisé ses deux adversaires du début à la fin de la course.

00:00:40, il y a 24 minutes