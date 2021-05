Un nouveau chapitre de l'histoire du cyclisme sur piste a été dévoilé aujourd'hui avec le lancement de l'UCI Track Champions League, destiné à accroître le prestige de la discipline au niveau mondial. Les détails de cette nouvelle compétition innovante ont été annoncés lors d'un événement numérique en direct, diffusé en duplex depuis le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, près de Paris, et Bath, au Royaume-Uni.

Le président de l'UCI, David Lappartient, le président d'Eurosport & Discovery Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions, Andrew Georgiou, et Fran֧֦cois Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, ont dévoilé tous les aspects de cette série de courses à haute teneur en adrénaline, aux formats courts et pensée pour le grand public.

Ils ont été rejoints par les ambassadeurs de l’événement, Sir Chris Hoy MBE et Kristina Vogel, ainsi que par les principaux promoteurs d'événements. Avec la participation des plus grands coureurs de la planète, l’événement comprend un calendrier condensé de courses internationales, une participation et des prix identiques pour les messieurs et les dames, ainsi qu'un programme de diffusion à travers le monde.

Mathilde Gros

Entièrement imaginée pour les fans et conçue pour développer le cyclisme sur piste au niveau mondial, au-delà des quatre années du cycle olympique, la compétition d’élite débutera le 6 novembre 2021 avec la première des six étapes internationales. L’événement adoptera une nouvelle approche du cyclisme sur piste en termes de format afin de favoriser l'accessibilité aux fans actuels et de susciter l'enthousiasme de nouveaux publics.

Ce lancement s'inscrit dans le cadre d'un nouveau partenariat, d’une durée de huit ans, entre l'Union Cycliste Internationale (UCI), organe directeur du cyclisme mondial, et Discovery, ainsi que son unité d’organisation d'événements, Eurosport Events, dans le but d’écrire une histoire autour du cyclisme sur piste tout au long de l'année, et de renforcer l'engagement autour de la discipline.

Le calendrier 2021 révélé

Un programme condensé de six courses, dessiné pour donner au cyclisme sur piste un espace clair dans le calendrier cycliste global, ainsi qu’une visibilité au-delà des Championnats du monde, a été présenté. Voici les grandes dates à retenir :

Round 1 – 6 novembre : Velòdrom Illes Balears (Palma de Mallorca)

: Velòdrom Illes Balears (Palma de Mallorca) Round 2 – 20 novembre : Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines

: Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines Round 3 – 27 novembre : Cido Arena (Vilnius)

: Cido Arena (Vilnius) Round 4 – 3 décembre : Lee Valley VeloPark (Londres)

: Lee Valley VeloPark (Londres) Round 5 – 4 décembre : Lee Valley VeloPark (Londres)

: Lee Valley VeloPark (Londres) Round 6 – 11 décembre : Sylvan Adams National Velodrome (Tel Aviv)

Calendrer de l'UCI Track Champions League 2021 Crédit: Eurosport

Un format sportif unique

L'UCI Track Champions League est un format de ligue où chaque manche présente le même programme de course. Les coureurs marquent des points au cours des six manches dans la catégorie Sprint ou Endurance. Chaque catégorie comporte deux types de courses différentes dans lesquelles les concurrents peuvent accumuler des points : les coureurs de sprint courront à la fois le Sprint et le Keirin, tandis que les coureurs d'endurance courront à la fois l'Elimination et le Scratch. Dix-huit coureurs s'affronteront dans chaque catégorie, soit un total de soixante-douze coureurs - hommes et femmes en nombre égal - qui participeront à la première édition de l'UCI Track Champions League.

Le classement de l'UCI Track Champions League sera déterminé par les points attribués aux coureurs en fonction de leurs performances dans chaque course. Les points s'accumuleront dans un classement ; le coureur obtenant le plus de points à la fin de la compétition dans chacune des catégories sera désigné vainqueur. À la fin de chaque manche, les quatre leaders de chaque catégorie (deux hommes, deux femmes) recevront le maillot de leader qu'ils porteront lors de l'événement suivant.

Un Prize Money égal entre les athlètes, hommes et femmes

Les 36 messieurs, et 36 dames, qui se disputeront la victoire dans les catégories Sprint et Endurance de la Ligue auront une cagnotte de plus de 500 000 € en ligne de mire. En outre, l'allocation des prix sera égale pour les athlètes masculins et féminins, dans le cadre de l'engagement de la Ligue en faveur de l'égalité des sexes dans le sport, et conformément à la politique d'égalité des prix de l'UCI dans toutes ses épreuves.

Les prix seront attribués pour les places de 1 à 10 dans chaque course de la compétition, les gagnants des courses recevant 1 000 €. Le vainqueur du classement général de chaque catégorie recevra également 25 000 €, et des prix seront attribués pour chaque place au classement.

Kristina Vogel aux Mondiaux 2018 de cyclisme sur piste Crédit: Eurosport

Six athlètes fondateurs

Trois hommes et trois femmes, chacun à des stades différents de leur carrière de cycliste professionnel, ont été choisis comme "fondateurs" de la première UCI Track Champions League : Ed Clancy (Royaume-Uni), Emma Hinze (Allemagne), Harrie Lavreysen (Pays-Bas), Mathilde Gros (France), Sebastián Mora (Espagne), Simona Krupeckaitė (Lituanie).

Les athlètes fondateurs feront vivre l'histoire humaine de l’événement, avant et pendant l'UCI Track Champions League. Les fans pourront suivre le parcours de chaque athlète sur les chaînes de l'UCI Track Champions League et ses diffuseurs, Eurosport et Global Cycling Network (GCN), ainsi que sur leurs comptes sociaux personnels. Comme la Ligue se déroulera dans différents vélodromes en Europe, des coureurs ont été choisis pour représenter ces pays. Ils se sont qualifiés en tant que "wild cards" à la discrétion de l'UCI Track Champions League, tandis que d'autres coureurs seront invités à participer en fonction de leur classement mondial UCI et de leurs performances lors des Championnats du monde UCI.

Une diffusion mondiale

L'UCI Track Champions League bénéficiera d'une vaste stratégie de diffusion mondiale afin d'atteindre et d'engager le plus grand nombre de fans de cyclisme. Les six manches de la course seront diffusées sur les chaînes de Discovery, notamment sur Eurosport, que ce soit sur les chaînes et les plateformes numériques, ainsi que GCN+ et GCN Racing. Afin de toucher un public plus large et d'attirer de nouveaux fans, des partenariats de distribution avec des diffuseurs de premier plan ont également été conclus. De plus amples détails sur les partenaires de diffusion seront annoncés dans les semaines à venir.

Ils ont dit...

"Le lancement de l'UCI Track Champions League marque une étape importante dans l'histoire du cyclisme sur piste, l'une des disciplines historiques du cyclisme et qui fait partie des Jeux Olympiques depuis les premiers Jeux modernes en 1896. Grâce à notre partenariat stratégique avec Discovery, un circuit dynamique, rapide et adapté à la télévision touchera un nouveau public de fans de cyclisme sur piste." David Lappartient, président de l'UCI

"Nous avons le privilège de travailler avec des leaders très visionnaires au sein de l'UCI et c’est enthousiasmant de voir l'UCI Track Champions League prendre vie. Nous avons hâte que les fans de cyclisme puissent vivre le premier tour en novembre prochain, ouvrant ainsi un nouveau chapitre pour le cyclisme sur piste, par le biais des plateformes de grande envergure de Discovery, afin d’attirer des spectateurs du monde entier vers cette discipline. En tant que 'Home of Cycling' et 'Home of the Olympics', Discovery a la place idéale pour construire une histoire tout au long de l'année pour le cyclisme sur piste, soutenue entre et pendant chaque Jeux Olympiques d'été." Andrew Georgiou, President, Eurosport & Discovery Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions

"Ce jour marque une étape importante dans notre engagement pour le cyclisme. Nous sommes convaincus que la discipline de la piste est l'une des formes les plus passionnantes du sport cycliste, mais, comme les exigences du public ont évolué, il est possible de la présenter d'une nouvelle manière, très attrayante." François Ribeiro, Head of Eurosport Events, promoter of the UCI Track Champions League

L'UCI et Discovery ont annoncé le lancement de la nouvelle Ligue des Champions UCI de cyclisme sur piste en mars 2020. En amplifiant sa relation à long terme avec l'UCI, Discovery met à profit son envergure mondiale, ses larges plateformes médiatiques et son expertise en matière d’organisation et de promotion pour contribuer à la croissance du cyclisme. La gestion, la production TV et la distribution de la nouvelle série UCI seront confiées à GCN, en collaboration avec Eurosport Events.

