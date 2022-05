Cyclisme

4 JOURS DE DUNKERQUE - VIDEO FINISH - Thijssen s'impose à Dunkerque, le général pour Gilbert

4 JOURS DE DUNKERQUE - Dans un sprint qu'il aura lancé de loin, Gerben Thijssen (Intermarché) s'est imposé lors de la 6e et dernière étape à Dunkerque. Première victoire en professionnel pour le Belge qui devance les Français Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic) et Lorrenzo Manzin (TotalEnergies). Philippe Gilbert conserve la tête du général et décroche la 80e victoire de sa carrière.

00:01:40, il y a une heure