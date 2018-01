4e de la Vuelta, le Néerlandais Wilco Kelderman prolonge jusqu'en 2020 avec Sunweb

Jeudi, lors de la présentation de l'équipe Sunweb pour 2018, la formation allemande a annoncé depuis Berlin la prolongation de contrat de l'un de ses coureurs majeurs. Le Néerlandais Wilco Kelderman (26 ans), en fin de contrat à l'issue de l'année 2018, a signé un nouveau contrat jusqu'en 2020 et restera donc au côté de son compatriote Tom Dumoulin, vainqueur du Giro l'année dernière. Arrivé l'année dernière dans les rangs de Sunweb en provenance de LottoNL-Jumbo, le coureur d'Amersfoort a vécu une superbe saison 2017 avec le maillot rayé blanc et noir. Quatrième du Tour d'Espagne derrière Froome, Nibali et Zakarin, il a décroché le titre de champion du monde du contre-la-montre par équipes en septembre en Norvège avant de prendre la 7e place de l'épreuve individuelle.

"J'ai directement trouvé ma place dans l'équipe et je me suis tout de suite senti bien, a réagi Kelderman sur le site Internet de son équipe à l'annonce de sa prolongation de contrat. Ma première année a été super. Je suis confiant quant au fait que l'on puisse continuer ensemble de construire sur la base des bons résultats de cette année 2017."