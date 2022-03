Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a montré les crocs à quatre jours du Tour des Flandres. Au terme d’une course World Tour dont il a été le grand animateur, le Néerlandais a remporté À travers la Flandre, ce mercredi à Waregem, en réglant au sprint son dernier compagnon d’échappée, le Belge Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). Le Britannique Tom Pidcock (INEOS-Grenadiers) a complété le podium à 5”. Pour sa découverte des classiques flamandes chez les pros, Tadej Pogacar (UAE Emirates) a fait forte impression, bien qu'il ait manqué le bon coup.

Les hostilités ont été déclenchées dès la mi-course, à 90 km de l’arrivée, par Mathieu van der Poel. Un premier coup de fusil auquel a répondu Pogacar, présent ce mercredi pour s’imprégner de l’atmosphère des Flandres avant le Ronde. C’est finalement l’équipe INEOS-Grenadiers qui a été à l’initiative du coup gagnant. Ben Turner et Tom Pidcock ont attaqué dans le Berg Ten Houte. Et seulement quatre costauds ont pu suivre, van der Poel, Victor Campenaerts (Lotto-Soudal), Stefan Küng (Groupama-FDJ) et Tiesj Benoot, leader de la formation Jumbo-Visma en l’absence de Wout Van Aert et Christophe Laporte, au repos en vue du grand rendez-vous de dimanche.

Top 10 pour Pogacar

Mal placé au moment de l’offensive, Pogacar s’est retrouvé piégé et a tenté de faire seul la jonction. Mais après une poursuite de huit kilomètres au cours de laquelle l’écart est tombé à 10”, le Slovène a fini par abdiquer. Repris par le peloton, le double vainqueur du Tour de France s’est ensuite extirpé à nouveau, dans un groupe de six coureurs puis de trois, en compagnie de son compatriote Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) et de Valentin Madouas (Groupama-FDJ), premier Français du jour à l’arrivée (11e).

Pogacar a finalement pris la 10e place, à deux minutes de la gagne. Un top 10 particulièrement probant, vu la manière, pour la toute première course flandrienne de sa carrière professionnelle. Clairement, il faisait partie des plus costauds.

Devant, a victoire s’est jouée sur le plat, après que les 13 difficultés du jour soient passées. Kung a placé la première mèche, à 9 km du but. Campenaerts a contré, et on a pensé que son attaque était la bonne, avant un nouveau regroupement sous la banderole des uatre dernières kilomètres. Les attaques ont fusé de toutes parts. Benoot et van der Poel ont finalement filé juste avant la flamme rouge. Le Néerlandais a lancé le sprint de loin et a facilement disposé du Belge pour remporter sa 2e victoire de la saison, cinq jours après une étape de Tirreno-Adriatico. Revenu à la compétition voilà onze jours seulement, lors de Milan-San Remo (3e), le Néerlandais est prêt à en découdre pour le Tour des Flandres. Ses problèmes de dos semblent désormais derrière lui.

