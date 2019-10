Le sprinteur allemand André Greipel, en panne de résultats cette saison, et son équipe française, Arkéa-Samsic, ont annoncé mardi la résiliation anticipée du contrat du "Gorille de Rostock" qui "prendra fin au 31 décembre 2019" après seulement un an. "Il y a quatre semaines, j'ai demandé à l'équipe de me libérer de mon contrat à la fin de l'année 2019", indique Greipel, 37 ans et 156 victoires chez les pros, dans un communiqué diffusé par l'équipe bretonne. "Une sortie du contrat au bout d'un an était une possibilité, nous ne nous y opposons pas", confirme le manager général de la formation Emmanuel Hubert.

Vainqueur de 11 étapes du Tour de France, André Greipel ne compte qu'un succès avec Arkéa-Samsic : c'était en tout début d'année sur la Tropicale Amissa Bongo au Gabon, avant de vivre ensuite une saison presque anonyme avec même très peu de top 10, si ce n'est une 6e place sur la dernière étape du Tour en juillet.

"J'aurais aimé rapporter de meilleurs résultats à l'équipe. Malheureusement, je n'ai pas pu me préparer correctement pour nos grandes échéances. Durant la première partie de la saison 2019 j'ai dû me battre avec une bactérie", plaide le vétéran des pelotons sans se prononcer sur la suite qu'il compte donner sa carrière.

"Le Tour de Münster (disputé jeudi en Allemagne, ndlr) sera donc ma dernière course de la saison 2019 ainsi que ma dernière apparition sous le maillot Arkéa-Samsic", précise-t-il avant d'indiquer simplement "prendre un mois de repos, en famille".