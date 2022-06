Cyclisme

Audrey Cordon-Ragot, émue : "S’ils ne sont pas là, je crois que j’arrête le vélo"

Sacrée championne de France du contre-la-montre pour la sixième fois de sa carrière, Audrey Cordon-Ragot était particulièrement émue, à l’arrivée de la course. Après un début de saison des plus compliqués, elle s’est accrochée pour réussir et a tenu à rendre hommage à ses proches, sans qui rien n’aurait été possible.

00:02:16, il y a 23 minutes