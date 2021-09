Remco Evenepoel ne prendra pas le départ de la cinquième étape du Tour du Benelux programmée entre Riemst et Bilzen (Belgique). Favori de l'épreuve, Evenepoel avait souffert de problèmes d'estomac mardi, lors de la deuxième étape, terminant à la 18e place, loin des meilleurs. Alors qu'il avait envisagé d'abandonner le lendemain, il est finalement resté en course mais est resté engoncé dans les profondeurs du classement général. A l'issue de la 4e étape, il pointait à 3 minutes 31 du leader, le Suisse Stefan Bissegger (Education First).

"Après que son état s'est amélioré ces derniers jours, Remco Evenepoel a eu de nouveau des problèmes d'estomac la nuit dernière, après quoi il a été décidé qu'il ne prendra pas le départ au Tour du Benelux aujourd'hui. Les médecins de l'équipe suivront son évolution dans les prochains jours", a écrit Deceuninck. Evenepoel figure dans la sélection belge pour disputer l'Euro à Trente (Italie) la semaine prochaine. Il est engagé tant sur le chrono (9 septembre) que sur la course en ligne (12 septembre).

Evenepoel, 21 ans, était apparu en grande forme la semaine dernière après ses victoires à la Course aux Raisins (jeudi dernier) puis lors de la Brussels Classic (samedi).

