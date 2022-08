Cyclisme

BISTROT VÉLO - Guillaume Martin: "Il y a une certaine noblesse dans le fait d'être toujours présent"

BISTROT VÉLO - Habitué des tops 20 (28 sur ses 30 dernières courses à étape), Guillaume Martin est un coureur des plus réguliers. Et si son palmarès peut sembler manquer de "clinquant", le coureur de la Team Cofidis n'échangerait pas ses places d'honneurs régulières avec des victoires plus rares, soulignant la "noblesse" qu'il existe dans ce type de performances.

00:01:03, il y a 43 minutes