Cyclisme

BISTROT VÉLO - Guillaume Martin : "Il y a une révolution culturelle dans le cyclisme"

BISTROT VÉLO - Professionnel depuis maintenant 7 ans, Guillaume Martin nous dresse un petit état des lieux du cyclisme à l'heure où chaque année, les vainqueurs des grands tours et au plus haut niveau en général se font de plus en plus jeunes. Le coureur de la Team Cofidis met en avant leur capacité à atteindre une certaine maturité physique rapidement. Avec encore une marge de progression ?

00:01:51, il y a une heure