Et de cinq pour Sam Bennett en 2021 ! L'Irlandais de l'équipe Deceuninck a remporté mercredi la Classic Bruges-La Panne (autrefois Trois jours de La Panne) en s'imposant au sprint devant le Belge Jasper Philipsen et l'Allemand Pascal Ackermann. Il s'agit de la 5e victoire de Bennett cette saison après ses succès d'étapes au Tour des Emirats arabes unis et à Paris-Nice.

Son ratio est impressionnant: sur sept sprints massifs disputés cette saison, il en a donc remporté cinq. Ce succès (le 11e pour la formation Deceuninck en 2021) est aussi sa première victoire lors d'une course WorldTour d'un jour. Bennett, 30 ans, était le grand favori d'une course dont on s'attendait à ce qu'elle se termine au sprint. Protégé durant les 203 km de course par la Français Floran Sénéchal, Bennett a été idéalement lancé par son équipier danois Michael Morkov aux 200 mètres. Philipsen avait lancé le sprint à 400 mètres mais il n'a pu maintenir sa position de tête en raison d'un vent de face qu'il avait sous-estimé.

L'énorme travail de Deceuninck conclu par Bennett : l'arrivée en vidéo



"Je n'ai pas paniqué quand Jasper (Philipsen) m'a débordé. J'avais de bonnes jambes et je savais que je ne devais me concentrer que sur moi-même", a commenté le vainqueur critiquant la dangerosité du parcours. "Il y a beaucoup trop d'îlots directionnels; cela rend les coureurs très nerveux", a-t-il dit. Le premier Français est Hugo Hofstetter, 6e. Son compatriote Arnaud Démare, bien placé à l'approche de la dernière ligne droite (longue de 700 mètres) a déchaussé et n'a pu participer au sprint, terminant hors du top 10.

Les spécialistes de ces courses flandriennes se retrouveront vendredi au départ du Grand Prix de l'E3, qualifié de mini Tour des Flandres. A l'exception de Julian Alaphilippe tous les favoris de ce Tour des Flandres (4 avril) seront présents à Harelbeke, en particulier le Belge Wout Van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel, vainqueur du Ronde l'an dernier.

