Caleb Ewan a fait parler sa science du finish samedi à Bruxelles. L'Australien de la Lotto-Soudal s'est imposé d'un cheveu au sprint pour s'adjuger la 99e édition de la Brussels cycling classic (ex-Paris-Bruxelles). Ewan a surgi au dernier moment sur la droite de la route, mouillée par la pluie, et a coupé la ligne quelques centièmes de secondes avant l'Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), 2e, et le Belge Jasper Philipsen (UAE Emirates), 3e.

L'Australien s'alignait pour la première fois sur cette course hors-catégorie réservée aux rouleurs/sprinteurs, qui a remplacé Paris-Bruxelles depuis 2012. Le parcours, long de 189,4 km et tracé autour de Bruxelles cette année, comprenait une douzaine de côtes aux pourcentages moyens. Au palmarès, Ewan succède à Ackermann, vainqueur l'an passé et deuxième samedi.

Le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ), qui faisait partie des favoris pour la victoire finale, était dans la demi-douzaine de sprinteurs ayant franchi la ligne d'arrivée dans la même seconde qu'Ewan, mais a fini 6e. Démare n'a plus rien remporté depuis la 4e étape du Tour de Wallonie, fin juillet.