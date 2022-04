Cyclisme

Bryan Coquard dans Bistrot Vélo "Pogacar est tellement fort que peu de courses peuvent lui résister"

Invité dans notre émission Bistrot Vélo avec Colin Bourgeat, Bryan Coquard est revenu sur le final explosif de Mathieu van der Poel dans le Ronde, qui a vu Tadej Pogacar terminer au pied du podium. Si ce n'est pas une surprise de voir gagner le Néerlandais, voir le Slovène à la 4e place l'est un peu plus, surtout quand on sait le potentiel du double vainqueur du Tour de France.

00:04:40, il y a une heure