Cyclisme

Cosnefroy : "Avec les départs de Bardet et Latour, je suis mis en avant, à moi d'assumer mon statut"

CYCLISME - Invité exceptionnel de Guillaume Di Grazia dans Bistrot Vélo, Benoît Cosnefroy a changé de statut au sein de l'équipe AG2R-Citroën à la suite des départs de Romain Bardet et Pierre Latour. Il l'assume et veut montrer à ses dirigeants qu'il peut aller gagner des courses. L'intégralité de l'émission est à retrouver sur Eurosport.fr et sur Facebook.

00:01:46, il y a 29 minutes