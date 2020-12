"Cette course marquera le début d'un nouveau chapitre très attendu de ma carrière". C'est au Tour de San Juan (24-31 janvier 2021) que l'on verra pour la première fois, Christopher Froome, courir sous le maillot d'Israel-Start Up Nation. Des premières images qui promettent d'être surprenantes tant on avait l'habitude de le voir sous les couleurs de la Sky (devenue Ineos) depuis 2011, date de son explosion aux yeux du monde sur une Vuelta qu'il allait remporter neuf ans plus tard sur tapis vert.

"J'ai hâte de courir avec mes nouveaux coéquipiers et me lancer dans cette nouvelle aventure", a poursuivi Froome, 35 ans, dans le communiqué de presse de son équipe. Cette aventure qui doit le mener sur les routes du Tour du France où il espère, à 36 ans, rejoindre Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain dans le club des cinq fois vainqueur. Il est pour le moment bien seul dans le palmarès avec ses quatre succès. En août dernier, Froome, jugé pas assez fort, n'avait pas été retenu par Ineos pour épauler Egan Bernal. Il s'était finalement rabattu sur la Vuelta sans peser sur le classement général mais en étant un équipier précieux et dévoué pour Richard Carapaz et son équipe.

"Il n'ira pas en Argentine pour remporter la course, a reconnu Rik Verbrugghe, l'ancien coureur et nouveau directeur sportif d'Israel-Start Up Nation. Nous voyons une opportunité parfaite pour Chris de débuter ce processus qui doit le mener vers son pic de forme dans la saison". Le Tour de San Juan est une épreuve difficile qui allie étape plate et journée en montagne. En 2020, c'est la pépite belgen Remco Evenepoel qui s'était imposé.

