Olav Kooij (Jumbo-Visma) a remporté mercredi la deuxième étape du Circuit de la Sarthe, un circuit de 173,4 km autour du Lude, où Peter Sagan a abandonné. Le jeune Néerlandais s'est imposé à l'issue d'un sprint massif, devant Mads Pederson (Trek), vainqueur de la première étape, qui conforte son maillot jaune de leader.

Ad

L'étape a donc été marquée par l'abandon de Peter Sagan à environ 40 km de l'arrivée. Le champion du monde de 2015 à 2017, qui a déjà connu un début de saison compliqué, avait renoncé au Tour des Flandres la semaine dernière pour tenter de retrouver des jambes sur une course moins exigeante. Sur des routes étroites balayées par un vent fort, six coureurs se sont échappés dès les premiers kilomètres, parmi lesquels Maël Guégan (U Nantes Atlantique), qui en a profité pour conforter son maillot rose de meilleur grimpeur.

Circuit de la Sarthe Pedersen s'adjuge la première étape au sprint HIER À 15:25

Manzin 3e, Cavendish 10e

Relancés par l'arrivée de deux poursuivants, dont le vainqueur 2019 Alexis Gougeard, à 37 km de l'arrivée, les échappés ont finalement été rattrapés à 15 km de l'arrivée. Dans le sprint final, Mads Pedersen a lancé les hostilités d'assez loin, avec dans sa roue le jeune Kooij, qui a réussi à le remonter juste avant la ligne. Le Français Lorenzo Manzin (TotalEnergie) s'est glissé à la 3e place.

Parmi les favoris, Mark Cavendish (Quick Step) n'a pas réussi à bien se placer dans le sprint et termine 10e. Mais les deux dernières étapes jeudi et vendredi semblent encore favorables à une arrivée au sprint, même si la pluie et le vent annoncés risquent de compliquer la vie des coureurs.