Le stress de la rentrée ? Wout van Aert ne connaît pas. Pour sa première course de la saison, et non des moindres, le très réputé et toujours relevé Het Nieuwsblad, le Belge a déjà levé les bras en 2022. En bon flandrien et excellent tacticien, le leader de la Jumbo-Visma a placé son attaque quelques dizaines de mètres avant le Bosberg, l'ultime mont de la journée. Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) a bien tenté de prendre sa roue, en vain. C'est en solitaire 13 kilomètres plus loin que Van Aert a coupé la ligne, 22 secondes devant Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) et Greg van Avermaet (AGR2-Citroën).

Première course, première victoire : La joie de Van Aert à l'arrivée

Une deuxième flandrienne pour Van Aert

Réputé très bon sur les classiques flandriennes, Wout van Aert avait levé les bras sur Gand-Wevelgem l'année dernière mais ce Het Nieuwsblad constitue "seulement" son deuxième succès sur des courses de renom dans le domaine. Deuxième de l'E3 en 2019, il avait aussi et surtout échoué de peu face à Mathieu van der Poel en 2020 sur le Tour des Flandres. C'est d'ailleurs l'ancien final du "Ronde" qu'emprunte la course d'ouverture de la saison en Belgique avec l'enchaînement Mur de Grammont - Bosberg, là où les grands anciens construisaient leur succès. Au pied du mythique "Kapelmuur", c'est un groupe d'une quarantaine de coureurs qui s'est présenté. Tiesj Benoot, le coéquipier de Van Aert chez Jumbo, a tenté sa chance pour forcer les autres à bouger. Sans succès.

Tout était donc à refaire et le duo de Belges, Oliver Naesen - Victor Campenaerts, a tenté de devancer le Bosberg à 14 kilomètres de l'arrivée. Là aussi, sans efficacité. La bonne attaque interviendra un kilomètre plus loin et la bonne roue à prendre était, comme souvent, celle de Wout van Aert. Encore fallait-il le pouvoir.

S'il n'a pas attendu le mont pavé pour forcer la décision, "WVA" a profité du faux-plat le précédant pour faire mal à ses rivaux, notamment Sonny Colbrelli qui espérait sans aucun doute un sprint en petit ou moyen comité. Van Aert n'était pas de cet avis et malgré une faible avance, il a résisté dans le final pour s'offrir un succès qui débloque son compteur en 2022 en plus de le rassurer sur son état de forme et de lui offrir un boost de confiance. Que demander de mieux ?

