Cyclisme

Au bout d'une course animée, Nizzolo devance d'un rien Sénéchal

Le champion d'Europe en titre, l'Italien Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka Assos), s'est imposé au sprint dimanche sur la 34e Classique d'Almeria au sud-est de l'Espagne devant le Français Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step). Au terme d'une course de 183,3 kilomètres entre Puebla de Vicar et Roquetas de Mar parsemée de chutes et de pépins mécaniques, le sprinteur italien a été le plus rapide.

