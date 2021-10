Il y avait Remco et les autres. Au terme d'une journée marquée par une météo exécrable, le coureur belge a réalisé un véritable de force dont lui seul a le secret pour s'adjuger la 102e édition de la Coppa Bernocchi. Echappé avec six coureurs à 140 kilomètres de l'arrivée, Evenepoel a finalement accéléré pour partir en solitaire à 31 kilomètres du terme et décrocher son vingt-deuxième succès chez les professionnels, avec un tour d'avance sur le peloton. Alessandro Covi et Fausto Masnada complètent le podium, à plus de deux minutes.

Pourtant, la course italienne ne faisait pas office de priorité pour le Belge. "C'est une course généralement pour les sprinteurs. Je la cours principalement pour ne pas avoir à m'entraîner. Si le temps se gâte, je ne prendrai aucun risque. Et peut-être que j'abandonnerais", expliquait-il encore il y a quelques jours. Mauvais temps ou pas, le jeune Cannibale a livré un nouveau numéro pour offrir la 65e victoire de la saison au Wolfpack.

Du mieux pour Thibaut Pinot

Outre la démonstration d'Evenepoel, l'autre information de cette journée, c'est le retour progressif de Thibaut Pinot à son meilleur niveau. Décevant quarante-neuvième du Tour d'Emilie ce weekend, le Franc-Comtois a cette fois semblé plus tranchant et en jambes dans la plaine du Pô. Le natif de Lure a égalé son meilleur résultat de la saison en terminant à la cinquième place, derrière Samuele Battistella.

Le leader de la Groupama - FDJ aura encore l'occasion de confirmer son regain de forme en Italie. Le grimpeur sera présent au départ des Trois vallées varésines dès demain, ainsi que sur Milan-Turin mercredi et le Tour de Lombardie samedi, deux épreuves qu'il avait remporté coup sur coup en 2018.

Thibaut Pinot lors de la Coppa Bernocchi 2021 Crédit: Eurosport

