Cyclisme

Coquard à Fillon Maillet : "Je rêverais d'être sur la piste aux Jeux olympiques de Paris 2024"

Invité de Bistrot Vélo au micro de Colin Bourgeat, Bryan Coquard est revenu sur ses envies de revenir sur la piste. Et pourquoi pas aux prochains Jeux olympiques de Paris en 2024 ? Quentin Fillon Maillet, double champion olympique de biathlon et quintuple médaillé aux JO de Pékin, lui a posé la question dans notre émission à retrouver en intégralité en podcast et sur Facebook.

00:03:05, il y a 12 heures